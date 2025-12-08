Stigao novogodišnji dekor: Loznica spremna za najluđu noć

Kurir pre 28 minuta
Stigao novogodišnji dekor: Loznica spremna za najluđu noć

Ukrašene su prilazne saobraćajnice, trgovi, a kao po pravilu najraskošnije je na šetalištu duž centralne, Cvijićeve ulice.

Već je celom dužinom ukrašeno šetalište, od mosta na Štiri, gde počinje, pa sve do Pošte gde se završava. Tu već ''pada'' svetleća meteorska kiša, dve velike jelke su ispred Vukovog doma kulture i kod prostorija Turističke organizacije grada Loznice (TOGL), postаvljena je svetleća kapija, nedaleko od Vukovog spomenika i svetleće ''zlatne'' kočije kojih do sada nije bilo na tom mestu. Ukrašene su svetlećim pahuljama, ili zvezdama padalicama ulice Vojvode Mišića,
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Hleba i igara

Hleba i igara

Ozon press pre 10 sati
Od Bugara do Grka: Novogodišnja euforija u Nišu počela ranije – kafane će biti pune! Zašto svi žele da Novu godinu dočekaju…

Od Bugara do Grka: Novogodišnja euforija u Nišu počela ranije – kafane će biti pune! Zašto svi žele da Novu godinu dočekaju baš ovde? [VIDEO]

Glas juga pre 13 sati
Doček Nove godine i do 90 evra po osobi, nema preostalih mesta ni u vikendicama u okolini Kraljeva

Doček Nove godine i do 90 evra po osobi, nema preostalih mesta ni u vikendicama u okolini Kraljeva

Glas Šumadije pre 14 sati
Rukometaši niškog Železničara jug pobednici regionalnog Kupa

Rukometaši niškog Železničara jug pobednici regionalnog Kupa

Niške vesti pre 14 sati
U Novoj Varoši raspisan konkurs za opštinske nagrade đacima i studentima

U Novoj Varoši raspisan konkurs za opštinske nagrade đacima i studentima

Zoom UE pre 18 sati
Vranje u prazničnom ruhu: Dečaci sa trubama, dobošem i basom unose merak u novogodišnje šetalište (foto)

Vranje u prazničnom ruhu: Dečaci sa trubama, dobošem i basom unose merak u novogodišnje šetalište (foto)

Kurir pre 22 sata
Protest u Svilajncu – svaki čovek, svaki grad su važni (VIDEO)

Protest u Svilajncu – svaki čovek, svaki grad su važni (VIDEO)

Glas Šumadije pre 1 dan

Ključne reči

LoznicaMeteorNova godina

Regioni, najnovije vesti »

Stigao novogodišnji dekor: Loznica spremna za najluđu noć

Stigao novogodišnji dekor: Loznica spremna za najluđu noć

Kurir pre 28 minuta
Presek stanja na granicama tokom večeri: Teretna vozila najviše čekaju na ovom prelazu

Presek stanja na granicama tokom večeri: Teretna vozila najviše čekaju na ovom prelazu

Kurir pre 1 sat
Pojedini delovi Čačka danas bez struje: Izvode se radovi na elektromreži

Pojedini delovi Čačka danas bez struje: Izvode se radovi na elektromreži

Kurir pre 1 sat
Mladi Leskovčani nagrađeni za svoj volonterizam: Uručene zahvalnice najaktivnijim volonterima koji su tokom 2025. godine…

Mladi Leskovčani nagrađeni za svoj volonterizam: Uručene zahvalnice najaktivnijim volonterima koji su tokom 2025. godine učestvovali u brojnim akcijama

Kurir pre 1 sat
Privremeni režim saobraćaja zbog radova na mostu u Sinđelićevoj ulici

Privremeni režim saobraćaja zbog radova na mostu u Sinđelićevoj ulici

Patak online pre 1 dan