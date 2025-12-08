Stigao novogodišnji dekor: Loznica spremna za najluđu noć

Ukrašene su prilazne saobraćajnice, trgovi, a kao po pravilu najraskošnije je na šetalištu duž centralne, Cvijićeve ulice.

Već je celom dužinom ukrašeno šetalište, od mosta na Štiri, gde počinje, pa sve do Pošte gde se završava. Tu već ''pada'' svetleća meteorska kiša, dve velike jelke su ispred Vukovog doma kulture i kod prostorija Turističke organizacije grada Loznice (TOGL), postаvljena je svetleća kapija, nedaleko od Vukovog spomenika i svetleće ''zlatne'' kočije kojih do sada nije bilo na tom mestu. Ukrašene su svetlećim pahuljama, ili zvezdama padalicama ulice Vojvode Mišića,