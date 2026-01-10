EDS: Uveliko stabilizovana situacija sa napajanjem strujom, ekipe i dalje na terenu

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
EDS: Uveliko stabilizovana situacija sa napajanjem strujom, ekipe i dalje na terenu

Snabdevanje električnom energijom u velikoj meri je stabilizovano u delovima Srbije gde je nevreme izazvalo prekide u napajanju, dok su 184 ekipe Elektrodistribucije Srbije sa više od 600 ljudi i dalje na terenu.

Monteri su tokom cele noći kao i prethodnih dana radili na otklanjanju kvarova koje su izazvali težak i mokar sneg, padanje velikih stabla drveća van zone dalekovoda i kidanje provodnika i lomljenja stubova usled višeslojnih naslaga leda. Grad Majdanpek je potpuno snabdeven električnom energijom, a u tri sela su postavljeni agregati. Na teritoriji Loznice situacija je mnogo bolja nego prethodnog dana i trenutno je bez napajanja sedam trafostanica sa nekoliko
