Upozorenje za građane Kragujevca: Voda sa većine izvora nije za piće – bezbedna samo na dve česme

KRAGUJEVAC - Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na dve javne česme u Kragujevcu.

Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od deset analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda sa dve javne česme - u Teferiču i na Bubnju. Posle ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, Divostinu, Košutnjaku, Beloševcu, Petrovcu, Bukurovcu, Ždraljici i na Grujinoj česmi. Uzorkovanje je izvršila nadležna ustanova,