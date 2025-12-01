Presek stanja na granicama i putevima u Srbiji tokom večeri: Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz zemlje čekaju sedam sati

Teretna vozila najviše čekaju na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, sedam sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja za teretnjake na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije je pet sati, na Bezdanu dva sata, na Horgošu sat i po, a na Kelebiji sat vremena. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.