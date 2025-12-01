Presek stanja na granicama i putevima u Srbiji tokom večeri: Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz zemlje čekaju sedam sati
Kurir pre 36 minuta
Teretna vozila najviše čekaju na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, sedam sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja za teretnjake na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije je pet sati, na Bezdanu dva sata, na Horgošu sat i po, a na Kelebiji sat vremena. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.