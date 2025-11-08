Slobodni univerzitet: Odluka o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu protivzakonita i protivustavna

Medijska kutija pre 30 minuta  |  m.k.
Slobodni univerzitet: Odluka o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu protivzakonita i protivustavna
Vlada Srbije je 6. novembra usvojila odluku o osnivanju takozvanog Fakulteta srpskih studija na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Nišu zbog koje smo duboko zabrinuti i ogorčeni, saopštila je Akademska mreža „Slobodni univerzitet“ u tom gradu. -Ova inicijativa je u svojoj suštini protivzakonita i protivustavna, njena realizacija bi predstavljala grubo kršenje Zakona o visokom obrazovanju (član 6) i Ustava Republike Srbije (član 72). Upozoravamo da bi sprovođenje
Otvori na medijskakutija.rs

Povezane vesti »

Slobodni univerzitet u Nišu: Formiranje Fakulteta srpskih studija je protivzakonito i protivustavno

Slobodni univerzitet u Nišu: Formiranje Fakulteta srpskih studija je protivzakonito i protivustavno

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVlada Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Da li je Nikolaj II morao da abdicira?

Da li je Nikolaj II morao da abdicira?

Velike priče pre 26 minuta
Spirić: Vlast u Leskovcu koristi arhivu “Nove Naše reči”, ali ne želi da novina opstane

Spirić: Vlast u Leskovcu koristi arhivu “Nove Naše reči”, ali ne želi da novina opstane

Jug press pre 26 minuta
Na Mitrovdan ne grdite decu i ne dirajte vreteno - šta kažu stari običaji

Na Mitrovdan ne grdite decu i ne dirajte vreteno - šta kažu stari običaji

RTS pre 16 minuta
Pravoslavni vernici slave Mitrovdan Važno je da danas ne izlazite iz kuće!

Pravoslavni vernici slave Mitrovdan Važno je da danas ne izlazite iz kuće!

Alo pre 26 minuta
Halo, konačno smo dobili signal Ogromna stvar za stanovnike pribojskih udaljenih sela

Halo, konačno smo dobili signal Ogromna stvar za stanovnike pribojskih udaljenih sela

Alo pre 26 minuta