Nova penzija od 150 evra u Srbiji: Evo ko bi imao pravo na nju i kada bi mogla da bude uvedena

Mondo pre 36 minuta  |  Uroš Matejić
Nova penzija od 150 evra u Srbiji: Evo ko bi imao pravo na nju i kada bi mogla da bude uvedena

Ideja o socijalnoj garantovanoj penziji u Srbiji, koja bi iznosila oko 150 evra mesečno, ponovo je otvorila važnu debatu o dostojanstvu starijih građana, posebno žena na selu koje su ceo život radile, a danas nemaju nikakva primanja.

Socijalna penzija je predlog ministra za brigu o selu Milana Krkobabića, a on objašnjava sve o tom modelu i mogućim izvorima finansiranja. Kaže da socijalna penzija nije klasičan deo PIO sistema, već poseban institut pravedne socijalne politike, kakav već postoji u mnogim evropskim zemljama. Krkobabić otkriva kada bi zakon mogao da bude predložen, koliko bi ljudi imalo pravo na ovu vrstu pomoći, kako bi izgledao "Fond solidarnosti" koji predlaže, ali i zašto bi
Nova penzija od 150 evra u Srbiji! Ko će je primati i kada počinje: "Blic Biznis" otkriva detalje

Nova penzija od 150 evra u Srbiji! Ko će je primati i kada počinje: "Blic Biznis" otkriva detalje

Blic pre 1 sat
