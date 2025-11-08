Putin naredio testiranje nuklearnog oružja: Ne ostaje dužan Trampu nakon njegove šokantne odluke

Mondo pre 53 minuta  |  Aleksandar Blagić
Putin naredio testiranje nuklearnog oružja: Ne ostaje dužan Trampu nakon njegove šokantne odluke

Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov saopštio je danas da je po nalogu predsednika Rusije Vladimira Putina u toku izrada predloga koji se odnosi na potencijalno sprovođenje ruskog nuklearnog testa, piše " Rojters".

Ovakva odluka ruskog predsednika dolazi u trenutku kada je američki predsednik Donald Tramp najavio testiranje nuklearnog oružja. "Što se tiče uputstva predsednika Vladimira Putina na sednici Saveta bezbednosti održanoj 5. novembra, mogu da kažem da je ono prihvaćeno, spremno za sprovođenje i da se na njemu radi. Javnost će biti obaveštena o rezultatima. Rusija nije dobila nikakvo objašnjenje od Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa naredbom Trampa", objasnio je
