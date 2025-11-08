Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu

N1 Info pre 23 minuta  |  Beta
Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu
Organizacija Beograd u pokretu upozorila je u saopštenju da se Servisni centar grada Beograda, poznat po broju 11011, "bukvalno raspada" i apelovala na nadležene da zaposlenima u njemu obezbede normalne uslove za rad. "Zaposleni nam javljaju da su prošle nedelje radili bez osnovnih uslova — nije bilo vode, dolazilo je do prekida u snabdevanju električnom energijom, a nedostajao je čak i osnovni potrošni materijal za rad", navela je ova organizacija. Ona je ukazala
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu

Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu

Beta pre 19 minuta
Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada – zaposleni ostavljeni na cedilu

Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada – zaposleni ostavljeni na cedilu

Danas pre 3 minuta
Beograd u pokretu: „Servisni centar 11011 se bukvalno raspada, nema vode ni struje za zaposlene“

Beograd u pokretu: „Servisni centar 11011 se bukvalno raspada, nema vode ni struje za zaposlene“

Serbian News Media pre 13 minuta
Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu

Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu

Radio sto plus pre 3 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Novosadski studenti organizuju u nedelju protest podrške prevozniku Jaćimoviću

Novosadski studenti organizuju u nedelju protest podrške prevozniku Jaćimoviću

N1 Info pre 8 minuta
Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu

Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu

N1 Info pre 23 minuta
Kako se odupreti radikalnoj desnici?

Kako se odupreti radikalnoj desnici?

Velike priče pre 19 minuta
Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu

Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu

Beta pre 19 minuta
Naslovne strane za subotu, 8. novembar 2025. godine

Naslovne strane za subotu, 8. novembar 2025. godine

Beta pre 29 minuta