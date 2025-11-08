Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu

Organizacija Beograd u pokretu upozorila je danas u saopštenju da se Servisni centar grada Beograda, poznat po broju 11011, "bukvalno raspada" i apelovala na nadležene da zaposlenima u njemu obezbede normalne uslove za rad.

"Zaposleni nam javljaju da su prošle nedelje radili bez osnovnih uslova — nije bilo vode, dolazilo je do prekida u snabdevanju električnom energijom, a nedostajao je čak i osnovni potrošni materijal za rad", navela je ova organizacija.

Ona je ukazala da je "posebno porazno što se ovaj prostor nalazi u samom srcu Beograda i umesto da bude istinski servis građana, 11011 je od samog početka bio projekat osmišljen radi političkog marketinga, a ne stvarne pomoći građanima, zamišljen da stvori privid efikasnosti i brige o Beograđanima".

Kako poručuju iz organizacije, građani im sve češće prijavljuju da servisni centar ne funkcioniše, da ne mogu da dobiju operatera niti da prijave probleme u vezi sa komunalnim i gradskim službama.

Time se "pokazuje da je projekat koji je zamišljen kao most između građana i gradske uprave postao simbol neefikasnosti i zapuštenosti sistema".

Beograd u pokretu je apelovao na nadležne da odmah obezbede normalne uslove rada zaposlenima u Servisnom centru, kako bi građani Beograda mogli da dobiju uslugu koju zaslužuju.

"Ako gradska vlast ne čuje one koji primaju pozive građana, jasno je da ne čuje ni same građane", naglasila je ogranizacija Beograd u pokretu.