Oblačno, hladno i kišovito: Maksimalna temperatura do 14 stepeni

Danas oblačno, hladno i kišovito, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 14 stepeni.

Iznad naših predela preovladava uticaj polja niskog vazdušnog pritiska. Ciklon na Balkan šalje oblake i kišu, pa nam vikend donosi tmurno i nestabilno vreme. Kiše od jutros ima u Beogradu, okolini, u zapadnoj i centralnoj Srbiji, kao i ponegde na istoku zemlje. Jutarnja temperatura kreće se između 4 i 10 stepeni. U narednim satima će se zona padavina pomerati ka severu, kiša se očekuje i u Vojvodini, a od sredine dana uslova za padavine biće u većem delu zemlje.