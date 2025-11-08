Jedna Zvezdina pobeda ne čini proleće u Evropi, ali može biti prekretnica

Fudbaleri Crvene zvezde prekinuli su niz od četiri utakmice bez pobede, te su na stadionu "Rajko Mitić", u 4. kolu Lige Evrope, savladali favorizovani Lil sa 1:0.

Možda u nekim drugim sredinama i društvima četiri utakmice bez pobede nekog velikog tima nisu crveni alarm, ali u slučaju Zvezde je priča drugačija i to je valjda svima jasno – sviđalo se to Vladanu Milojeviću ili ne. U Zvezdi su očekivanja uvek na najvišem nivou, a kada se na tri utakmice zaredom u prvenstvu ne upiše pobeda, uz očajno izdanje protiv Brage, u pitanju je jasan signal da nešto ne štima i da su potrebne promene. Pod tim ne mislim na smenu trenera ili