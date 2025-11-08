Trijumf Vojvodine u Nišu, Mladost bolja od Napretka, minimalac Radnika protiv OFK Beograda

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
Trijumf Vojvodine u Nišu, Mladost bolja od Napretka, minimalac Radnika protiv OFK Beograda

NIŠ - Fudbaleri Vojvodine pobedili su večeras Radnički u Nišu rezultatom 1:0 u utakmici 15. kola Superlige Srbije. Jedini gol postigao je Džon Meri u 75. minutu.

Radnički je bio konkretniji u prvom poluvremenu, u kom je uspeo i da zatrese mrežu preko Spasića, ali se ispostavilo da je Babakar iz nedozvoljene pozicije dirao loptu i pogodak je poništen. Dunđerski: Strpljiva igra donela velika tri boda Pomoćni trener Vojvodine Ljubiša Dunđerski zadovoljan je nakon tri osvojena boda u Nišu. "Znali smo da nas čeka jedna teška utakmica i da je Radnički jedna dobra i organizovana ekipa, ali znali smo isto tako da ako budemo
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Kup konferencije - Partizan poražen od Litvanaca

Kup konferencije - Partizan poražen od Litvanaca

Sportske.net pre 5 sati
Ljubiša Dunđerski posle pobede nad radničkim: Strpljiva igra donela velika tri boda

Ljubiša Dunđerski posle pobede nad radničkim: Strpljiva igra donela velika tri boda

Dnevnik pre 6 sati
Crno-beli izgubili od litvanaca: Vaterpolisti Partizana u kvalifikacijama za Kup Konferencije slabiji od Zaibasa

Crno-beli izgubili od litvanaca: Vaterpolisti Partizana u kvalifikacijama za Kup Konferencije slabiji od Zaibasa

Večernje novosti pre 6 sati
Poraz pred pauzu – Radnički izgubio od Vojvodine u Nišu

Poraz pred pauzu – Radnički izgubio od Vojvodine u Nišu

Južne vesti pre 8 sati
Milojević o gostovanju u Subotici: "Teren? Kako je tako je..."

Milojević o gostovanju u Subotici: "Teren? Kako je tako je..."

Sportske.net pre 7 sati
Dudić besan posle penala u nadoknadi: ''Šta god da kažem, ispašću budala''

Dudić besan posle penala u nadoknadi: ''Šta god da kažem, ispašću budala''

Sportske.net pre 7 sati
Ovusu s kreča srušio Romantičare (video)

Ovusu s kreča srušio Romantičare (video)

Sportski žurnal pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalNišVojvodinaSuperligaOFK BeogradSurdulica

Sport, najnovije vesti »

Crno-beli su favoriti, ali... Kladionice objavile kvote za meč Partizan - Novi Pazar! Gosti nisu bez šansi!

Crno-beli su favoriti, ali... Kladionice objavile kvote za meč Partizan - Novi Pazar! Gosti nisu bez šansi!

Kurir pre 14 minuta
Sve sem pobede Jokića i ekipe biće iznenađenje! Kladionice objavile kvote za meč Denver - Indijana: Nagetsi su apsolutni…

Sve sem pobede Jokića i ekipe biće iznenađenje! Kladionice objavile kvote za meč Denver - Indijana: Nagetsi su apsolutni favoriti

Kurir pre 14 minuta
Sve sem pobede crveno-belih je apsolutna senzacija! Kladionice su jasne: Zvezda je favorit protiv Spartaka u Subotici

Sve sem pobede crveno-belih je apsolutna senzacija! Kladionice su jasne: Zvezda je favorit protiv Spartaka u Subotici

Kurir pre 9 minuta
Crveno-beli gostuju u Subotici: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Spartak - Zvezda

Crveno-beli gostuju u Subotici: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Spartak - Zvezda

Kurir pre 9 minuta
Jokić ponovo izlazi na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Denver - Indijana

Jokić ponovo izlazi na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Denver - Indijana

Kurir pre 3 sata