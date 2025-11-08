Trijumf Vojvodine u Nišu, Mladost bolja od Napretka, minimalac Radnika protiv OFK Beograda

NIŠ - Fudbaleri Vojvodine pobedili su večeras Radnički u Nišu rezultatom 1:0 u utakmici 15. kola Superlige Srbije. Jedini gol postigao je Džon Meri u 75. minutu.

Radnički je bio konkretniji u prvom poluvremenu, u kom je uspeo i da zatrese mrežu preko Spasića, ali se ispostavilo da je Babakar iz nedozvoljene pozicije dirao loptu i pogodak je poništen. Dunđerski: Strpljiva igra donela velika tri boda Pomoćni trener Vojvodine Ljubiša Dunđerski zadovoljan je nakon tri osvojena boda u Nišu. "Znali smo da nas čeka jedna teška utakmica i da je Radnički jedna dobra i organizovana ekipa, ali znali smo isto tako da ako budemo