Ovusu s kreča srušio Romantičare (video)

Fudbaleri Radnika pobedili su kod kuće OFK Beograd sa 1:0 u meču 15. kola Super lige Srbije, prenosi Tanjug. OFK Beograd je šesti na tabeli sa 20 bodova, dok je Radnik deveti sa 17. Gol za pobedu Radnika dao je Daglas Ovusu iz penala u 66. minutu. U narednom kolu Radnik dočekuje Vojvodinu, dok će OFK Beograd i goste Spartaku. SUPER LIGA – 15. KOLO Subota: Radnik - OFK Beograd 1:0 Napredak - Mladost 0:1 Radnički Niš - Vojvodina 0:1 Nedelja: Železničar - Javor (14)