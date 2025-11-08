Ljubiša Dunđerski posle pobede nad radničkim: Strpljiva igra donela velika tri boda

Dnevnik pre 42 minuta
Ljubiša Dunđerski posle pobede nad radničkim: Strpljiva igra donela velika tri boda

Pomoćni trener Vojvodine Ljubiša Dunđerski zadovoljan je nakon tri osvojena boda u Nišu.

Fudbaleri „stare dame“ pobedili su u gostima ekipu Radničkog rezultatom 1:0 i tako zadržali korak u borbi za vrh tabele. – Znali smo da nas čeka jedna teška utakmica i da je Radnički jedna dobra i organizovana ekipa, ali znali smo isto tako da ako budemo kompaktni i ako budemo verovali da ćemo na kraju iskoristiti jednu od šansi. Želim da pohvalim našeg rivala, mislim da Radnički zaslužuje više nego što to tabela pokazuje. Mi smo večeras bili strpljivi, iskoristili
Trijumf Vojvodine u Nišu, Mladost bolja od Napretka, minimalac Radnika protiv OFK Beograda

Crno-beli izgubili od litvanaca: Vaterpolisti Partizana u kvalifikacijama za Kup Konferencije slabiji od Zaibasa

Poraz pred pauzu – Radnički izgubio od Vojvodine u Nišu

Milojević o gostovanju u Subotici: "Teren? Kako je tako je..."

Dudić besan posle penala u nadoknadi: ''Šta god da kažem, ispašću budala''

Ovusu s kreča srušio Romantičare (video)

Milojević vidi šta čeka Zvezdu sa Arnautovićem: "Marko ima još puno toga da nam da"

Loša vest za selektora Paunovića uoči meča sa Engleskom: Vlahović prinudno izašao iz igre u dresu Juventusa

Zvezda slomila Budućnost za pet minuta u derbiju ABA lige

Dirljive reči Muzetija o Novaku Đokoviću posle poraza u finalu turnira u Atini

Iznenađenje u finalu Završnog WTA turnira: Kazahstanka "sa nulom" u taj-brejku ispratila sa terena najbolju na svetu

Prve reči "propalog tenisera" Novaka Đokovića nakon titule u Atini: „Ne znam odakle da počnem…"

