Milojević vidi šta čeka Zvezdu sa Arnautovićem: "Marko ima još puno toga da nam da"

FK Crvena zvezda spremna je za nedeljno gostovanje Spartaku u Subotici (16 časova).

Dva dana nakon velike pobede protiv Lila u Ligi Evrope, u senci priče o odlasku Vladana Milojevića, šampion se sprema za poslednjih 90 minuta pred novembarsku dvonedeljnu pauzu. "Prošla utakmica je već arhivirana i sada smo već mislima okrenuti meču sa Spartakom u Subotici", rekao je Milojević u najavi utakmice. Govorio je Zvezdin trener i o analizi meča protiv Lila. "Ima mnogo stvari koje bi trebalo ispraviti, ali mislim da je plan igre koji smo imali i koji smo