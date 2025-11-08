Ministarstvo spoljnih poslova: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i Vučića

Pravda pre 40 minuta
Ministarstvo spoljnih poslova iznenađeno je komentarom Marije Zaharove, portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, napisala je na društvenoj mreži „Iks“ Nevena Jovanović, državni sekretar u srpskom Ministarstvu spoljnih poslova.

Podsetimo, ruska zvaničnicia je, upitana da prokomentariše nedavnu izjavu srpskog predsednika Aleksandra Vučića da kupci municije proizvedene u Srbiji mogu da rade s njom šta žele, rekla da Srbija daje jedne izjave u Rusiji, a druge kada se nalazi u drugim zemljama. „Ovom prilikom još jednom ukazujemo da je Srbija je suverena i nezavisna država koja svoje odluke donosi isključivo u skladu sa svojim nacionalnim interesima. Od predstavnika prijateljskih država, kao i
