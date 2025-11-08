Veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

Radio 021 pre 2 sata  |  Tanjug
Veliki broj ugostitelja ne obeležava hranu sa biljnim uljima

Od 1. avgusta do 8. oktobra Uprava za veterinu sprovela je pojačanu kontrolu primene Uredbe o dodatnim zahtevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast ili druga biljna ulja i masti.

Ustanovljeno je da su brojni ugostitelji u potpunosti primenili propise, ali je uočen i značajan broj nepravilnosti. Cilj kontrole je bio da se obezbedi jasno i tačno označavanje namirnica, kako bi potrošači imali punu informaciju prilikom izbora proizvoda, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede. Veterinarska inspekcija obavila je nadzor u ukupno 103 ugostiteljska objekta širom Srbije, među kojima su dominirale picerije i objekti brze hrane. Inspektori
