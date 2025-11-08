Vučićev lojalista i pomoćnik Krička: Ko je novi komandant SAJ-a?

Radio 021 pre 37 minuta  |  021.rs
Na čelo Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) juče je postavljen Igor Žmirić.

Međutim, prema pisanju nedeljnika Vreme, Žmirić je poznat kao Vučićev lojalista koji se letos iživljavao na studentima i pomoćnik Marka Krička. Žmirić je na mesto komandanta SAJ-a došao nakon što je početkom septembra dugogodišnji komandant te jedinice Spasoje Vulević razrešen dužnosti i penzionisan. Dve glavne stvari o Žmiriću treba da znaju građani koji ga ne poznaju – prva, da je do sada čuvao leđa i bio pomoćnik komandanta JZO Marka Krička, koga su brojni
