Noris na pol poziciji u trci u Brazilu

Noris je na stazi Interlagos ostvario rezultat od 1:09,511 minuta.

Noris je ranije danas pobedio u sprintu i uvećao prednost u generalnom plasmanu. Sa druge pozicije startovaće Kimi Antoneli iz Mercedesa, koji je u poslednjim trenucima kvalifikacija uspeo da se popne na drugo mesto sa 0,174 sekunde zaostatka za Norisom. Vozač Ferarija Šarl Lekler zauzeo je treće mesto sa 0,294 sekunde zaostatka. Četvrto mesto zauzeo je vozač Meklarena Oskar Pjastri, peti je bio Isak Hadžar iz Rejsing Bulsa, a šesti Džordž Rasel iz Mercedesa. Vozač