Noris na pol poziciji u trci u Brazilu

Lando je ranije danas pobedio u sprintu i uvećao prednost u generalnom plasmanu

Vozač Meklarena Lando Noris startovaće sa pol pozicije u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Brazila, pošto je bio najbrži u večerašnjim kvalifikacijama u Sao Paolu. Noris je na stazi Interlagos ostvario rezultat od 1:09,511 minuta. Lando je ranije danas pobedio u sprintu i uvećao prednost u generalnom plasmanu. Sa druge pozicije startovaće Kimi Antoneli iz Mercedesa, koji je u poslednjim trenucima kvalifikacija uspeo da se popne na drugo mesto sa 0,174