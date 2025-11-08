Majk Džejms MVP devetog kola Evrolige

Košarkaš Monaka Majk Džejms proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) devetog kola Evrolige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Džejms je u pobedi Monaka nad Makabijem 112:107 u Beogradu, posle produžetka, ostvario indeks korisnosti 37. Američki plejmejker je u tom meču postigao 34 poena, uz sedam asistencija, šest skokova, dve ukradene lopte i čak devet iznuđenih faulova. Sjajni Džejms je tom partijom dodatno potvrdio status jednog od najboljih košarkaša u istoriji Evrolige, jer je tokom susreta protiv Makabija postao i najkorisniji igrač u istoriji takmičenja. On sada ima ukupni indeks