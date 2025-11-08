Turska naložila hapšenje Netanjahua zbog Gaze

Tursko pravosuđe izdalo je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i više izraelskih zvaničnika, zbog, navodi se, zločina protiv čovečnosti i genocida.

Nalozi za hapšenje odnose se na ukupno 37 osumnjičenih, uključujući ministra odbrane Izraela Kaca i ministra nacionalne bezbednosti Itamara Ben Gvira, saopštila je Kancelarija glavnog tužioca u Istanbulu. U saopštenju se navodi da su, kao posledica navodnog genocida i zločina protiv čovečnosti koje je Izrael sistematski počinio u Gazi, hiljade ljudi, uključujući žene i decu, izgubile život, mnogi su ranjeni, a stambena područja sada neupotrebljiva. Podseća se na