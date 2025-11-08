Po notama Đerleka: Novi Pazar – Vranje 4:1

Futsal tim Novog Pazara pobedio je večeras ekipu Vranja sa 4:1, u utakmici šestog kola Prve lige Srbije.

Gosti su poveli golom Nikole Dodića u devetom minutu, da bi Pazarci izjednačili preko Adnana Đerleka u 18. minutu. Džejlan Rašljanin je u 30. minutu doneo vođstvo domaćinu, a dva minuta kasnije usledio je drugi pogodak Đerleka za 3:1. Konačan rezultat postavio je Elvedin Sadović u 39. minutu. Meč u Sportskoj dvorani Pendik pratilo je oko 200 gledalaca. Posle nekompletnog kola, Novi Pazar na petom mestu ima devet bodova, četiri više od sedmoplasiranog Vranja. Novi