AMSS savetuje vozačima dodatni oprez u vožnji na deonicama gde ima magle

BEOGRAD - I danas vozače očekuje promenljiv, ali povremeno i pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim putnim pravcima.

Na početku i kraju dana magla će otežavati vidljivost, pa AMSS apeluje na vozače da smanje brzinu i drže bezbedno odstojanje jer klizav kolovoz može biti dodatni rizik. "Budite strpljivi i vozite oprezno. Ovih dana, kada mnogi putuju, češći su i vanredni prekidi i zastoji, naročito na deonicama gde su u toku radovi i gde je saobraćaj privremeno izmenjen", savetuje AMSS. Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama