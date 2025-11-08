AMSS: Danas promenljiv i pojačan intenzitet saobraćaja

Na putevima u Srbiji danas se očekuje promenljiv i pojačan intenzitet saobraćaja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Na početku i kraju dana magla će otežavati vidljivost. Mogući su vanredni prekidi i zastoji, naročito na deonicama gde su u toku radovi i gde je saobraćaj privremeno izmenjen. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nama zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko tri sata.