"Krečio je da bi preživeli" Naša pevačica jedva krpila kraj s krajem, njen dečko radio sve i svašta za 2.000 dinara: "Zaslužuje da bude moj muž"

Tokom pandemije korona virusa suočili su se s velikim finansijskim problemima zbog zabrane nastupa.

Ivana priznaje da je taj period bio izuzetno težak za njeno psihičko stanje. Bivši rijaliti učesnici Ivana Krunić i Bane Čolak uživaju u skladnoj vezi, a u jednom periodu su ostali bez para. Bane je tada na sve načine pokušava da im obezbedi osnovna sredstva za život. Ivana i Bane, naime, tokom pandemije korona virusa ostali su bez angažmana, jer su nastupi širom zemlje bili zabranjeni. Pevačica je priznala da se to izuzetno loše odrazilo na njihovu finansijsku