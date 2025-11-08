Oblačno, povremeno sa kišom, temperatura najviše 14 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i vetrom slabim i umerenim, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jakim istočnim i jugoistočni, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura kretaće se od tri do devet stepeni, a najviša od devet do 14, dok se uveče očekuje postepeni prestanak padavina. I u Novom Sadu će biti oblačno, povremeno sa kišom, sa vetrom slabim i umerenim, istočnim i jugoistočnim, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Temperatura će biti bez većeg kolebanja - od osam do 10 stepeni, a uveče se očekuje prestanak padavina. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 15.