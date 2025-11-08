Oblačno, povremeno sa kišom - temperatura do 14 stepeni

RTS pre 16 minuta
Oblačno, povremeno sa kišom - temperatura do 14 stepeni

U Srbiji će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i vetrom slabim i umerenim, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jakim istočnim i jugoistočni, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni.

Najniža temperatura kretaće se od tri do devet stepeni, a najviša od devet do 14, dok se uveče očekuje postepeni prestanak padavina. U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa kišom, sa vetrom slabim i umerenim, istočnim i jugoistočnim, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Temperatura će i u glavnom gradu biti bez većeg kolebanja - od osam do 10 stepeni, a uveče se očekuje prestanak padavina. Prognoza za naredne dane Prema izgledima vremena u
Alo pre 26 minuta
Glas juga pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
RTV pre 6 sati
Regioni, najnovije vesti »

Radovi u naselju Ratko Jović i Pasi Poljana za vikend

Radovi u naselju Ratko Jović i Pasi Poljana za vikend

Niške vesti pre 20 minuta
Specijalna priznanja za Atilu Komaromija, Đorđa Jovanovića, Lolu Veljković i Jovana Zdravkovića

Specijalna priznanja za Atilu Komaromija, Đorđa Jovanovića, Lolu Veljković i Jovana Zdravkovića

Glas juga pre 0 minuta
Alo pre 26 minuta
Glas juga pre 1 sat