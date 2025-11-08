Sutra oblačno sa slabom kišom

Novi magazin pre 25 minuta  |  Beta
Sutra oblačno sa slabom kišom

U Srbiji će sutra tokom dana biti umereno i potpuno oblačno vreme, na jugu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru ponegde magla. Vetar slab do umeren južni, na severu slab severni. Najniža temperatura od tri do devet, a najviša dnevna od 11 do 16. U Beogradu tokom jutra u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Tokom dana umereno i potpuno oblačno uz slab promenljiv vetar, uveče kiša. Najniža temperatura od tri do šest, a najviša dnevna oko 14. U Srbiji će u ponedeljak biti oblačno sa kišom, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Biometeorološka
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Čubrilo je upravo izbacio novu prognozu i od ovog datuma najavljuje otopljenje koje će potrajati

Čubrilo je upravo izbacio novu prognozu i od ovog datuma najavljuje otopljenje koje će potrajati

Nova pre 1 sat
Rhmz upozorava Srbiju čeka oblačan i kišovit vikend, od utorka sunce

Rhmz upozorava Srbiju čeka oblačan i kišovit vikend, od utorka sunce

Dnevnik pre 3 sata
Promenljivo vreme u Srbiji – kada nas očekuje razvedravanje i porast temperature?

Promenljivo vreme u Srbiji – kada nas očekuje razvedravanje i porast temperature?

RTK pre 4 sati
Dnas u Srbiji kišno i oblačno: Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni

Dnas u Srbiji kišno i oblačno: Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni

NIN pre 4 sati
Kiša ne odustaje ni danas! Ali stiže promena – evo kada konačno dolazi sunce

Kiša ne odustaje ni danas! Ali stiže promena – evo kada konačno dolazi sunce

Moj Novi Sad pre 5 sati
U Srbiji oblačno, mestimično s kišom

U Srbiji oblačno, mestimično s kišom

RTV pre 6 sati
Kakvo će vreme biti danas?

Kakvo će vreme biti danas?

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaVremenska prognoza

Regioni, najnovije vesti »

"Investitori će morati da zasade drvo po stanu" - Grad Niš uvodi katastar zelenih površina

"Investitori će morati da zasade drvo po stanu" - Grad Niš uvodi katastar zelenih površina

N1 Info pre 29 minuta
Formiran Savet za mlade

Formiran Savet za mlade

Ozon press pre 29 minuta
Udruženje boraca na dan slave odaje poštu poginulim Kragujevčanima

Udruženje boraca na dan slave odaje poštu poginulim Kragujevčanima

Veliki park pre 35 minuta
Obeleženo 107 godina od oslobođenja Inđije u Prvom svetskom ratu

Obeleženo 107 godina od oslobođenja Inđije u Prvom svetskom ratu

In medija pre 0 minuta
Sutra oblačno sa slabom kišom

Sutra oblačno sa slabom kišom

Novi magazin pre 25 minuta