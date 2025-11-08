Sutra oblačno sa slabom kišom

U Srbiji će sutra tokom dana biti umereno i potpuno oblačno vreme, na jugu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru ponegde magla. Vetar slab do umeren južni, na severu slab severni. Najniža temperatura od tri do devet, a najviša dnevna od 11 do 16. U Beogradu tokom jutra u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Tokom dana umereno i potpuno oblačno uz slab promenljiv vetar, uveče kiša. Najniža temperatura od tri do šest, a najviša dnevna oko 14. U Srbiji će u ponedeljak biti oblačno sa kišom, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Biometeorološka