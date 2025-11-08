Večeras će pljuštati u ovim delovima Srbije: Evo gde se očekuje najobilnija kiša

Ove večeri kiša će padati u severnim i severoistočnim predelima Srbije, kao i u delovima centralne, zapadne i severozapadne Srbije. Obilnije padavine očekuju se u Banatu, u Pomoravlju, Podunavlju i na širem području Beograda. U ostalim predelima Srbije biće suvo. Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 9 do 13 stepeni, u Beogradu je 10 stepeni. Sjenica meri 9, Zlatior 6, a Kopaonik 4°C. (Telegraf.rs)