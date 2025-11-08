Stiže ciklon sa Jadrana! Srbiju očekuje novi talas padavina, evo i kada: Ovaj deo zemlje biće prvu na udaru

U Srbiji je danas bio pravi jesenji dan, uz kišovito vreme.

Na vreme u Srbiji drugog dana vikenda i u ponedeljak uticaće ciklon sa centralnog Mediterana, koji će se premeštati preko Jadranskog mora. On će našem području doneti novi talas padavina. U nedelju veći deo dana suvo, ali i toplije, uz maksimalne temperature od 12 do 18 stepeni, u Beogradu do 15 stepeni. Uveče na jugozapadu, tokom noći i u ostalim predelima Srbije sa Jadrana novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima. U ponedeljak kišovito, povremeno sa pljuskovima. U