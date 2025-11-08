Čubrilo je upravo izbacio novu prognozu i od ovog datuma najavljuje otopljenje koje će potrajati

Nova pre 3 sata  |  Autor: Nova.rs
Čubrilo je upravo izbacio novu prognozu i od ovog datuma najavljuje otopljenje koje će potrajati

Do utorka oblačno i relativno hladno uz kišu, a onda stabilizacija, razvedravanje i duži period svežih noći, ali relativno toplih dana - kaže Marko Čubrilo, meteorolog amater u svojoj novoj prognozi.

Kiša i tmurno vreme zadržaće se do utorka, a Čubrilo je upravo objavio prognozu po kojoj znamo šta da očekujemo nakon tog perioda. Prenosimo vam je u celosti. „Od danas do narednog utorka na vreme kod nas uticaće prostrano depresivno polje nad Mediteranom i priliv relativno hladog vazduha. U nedelju se na kratko na jugoistoku Srbije očekuje otopljenje. Padavine će dolaziti u talasima, prvi je danas već u toku, a drugi će biti od nedelje kasno uveče do ponedeljka
