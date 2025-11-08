Kada se vraća miholjsko leto: Čubrilo otkrio kada prestaje da pada kiša i da raste temperatura

Pravo jesenje vreme stiglo je u Srbiju početkom ove nedelje, kiša pada svakodnevno, a duva i vetar.

Meteorolog-amater Marko Čubrilo objavio je vremensku prognozu u kojoj otkriva kada se vraća miholjsko leto. Prema njegovoj najavi, u sredu 12. novembra očekuje se porast temperature. Dotad hladnije uz česte padavine. "Od danas do narednog utorka na vreme kod nas uticaće prostrano depresivno polje nad Mediteranom i priliv relativno hladog vazduha. U nedelju se na kratko na jugoistoku Srbije očekuje otopljenje", započeo je Čubrilo. "Padavine će dolaziti u talasima,