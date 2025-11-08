Grizman dao gol 28 sekundi nakon ulaska u igru, poraz Dmitrovića

Atletiko Madrid je zabeležio četvrtu uzastopnu, a ukupno šestu pobedu na poslednjih sedam mečeva u La Ligi.

U duelu 12. kola madridski klub je na svom stadionu savladao Levante sa 3:1. Raspucao se Antoan Grizman koji je bio dvostruki strelac za domaće, u 61. i u 80. minutu. Francuz u poslednja dva kola ima tri postignuta gola. Ono po čemu će pamtiti ovaj meč je jedan od najbrže postignutih golova sa klupe u istoriji španske lige. Mrežu je zatresao samo 28 sekundi nakon što je ušao na teren umesto Bariosa. Ovo je najbrži gol jednog rezerviste u poslednjih deset godina,