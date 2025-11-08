Dva slična duela: Vojvodina i Mladost slavili na gostovanjima!

Ne preterano interesantni mečevi! Vojvodina je u okviru 15. kola Superlige Srbije na gostujućem terenu savladala Radnički iz Niša.

Strelac jedinog pogotka na meču bio je Džon Meri u 75. minutu. Ofanzivac Vojvodine je sjajno iskoristio centaršut Stefana Bukinca i preciznim udarcem glavom poslao loptu u mrežu rivala. Објава коју дели Novosadski fudbal (@novosadskifudbal) Ispostaviće se da je to bio jedini pogodak danas na Čairu i da bodovi idu u Novi Sad. Vojvodina tako nastavlja da prati lidere na tabeli, dok je Radnički iz Niša i dalje u donjem domu. Nešto ranije danas, identičan ishod mogli