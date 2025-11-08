Keln pao u menhengladbahu: Borusija ubedljiva na svom terenu

Domaći su poveli golom Filipa Sandera u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena, a prednost je udvostručio Kevin Diks u 61. minutu iz jedanaesterca.

Treći gol postigao je Haris Tabaković u 64. minutu, a konačan rezultat postavio je Luka Valdšmit u drugom minutu nadoknade iz jedanaesterca. Posle druge uzastopne pobede u ligi Borusija Menhengladbah zauzima 12. mesto na tabeli sa devet bodova. Keln je pretrpeo četvrti poraz i ima 14 bodova na devetom mestu na tabeli. (Beta)