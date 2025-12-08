Obradović: Spali smo s 19 na devet igrača

Sport klub pre 33 minuta  |  Autor: Petar Oljača
Strateg Crvene zvezde bio je vidno zabrinut usled kadrovskih problema beogradskog tima posle pobede nad Bosnom u Sarajevu (86:77). „Igrali smo dovoljno da pobedimo.

Utakmica nije bila u ritmu koji smo želeli, ali mislim da je dobro što smo pobedili i ostali zdravi u ovim okolnostima. Nažalost, izgubili smo dva igrača u rotaciji i moramo da zbijemo redove u nadolazećem teškom rasporedu. Imali smo 19 igrača u rosteru, spali smo na devet. Ovo je najgora situacija do sad, iako smo od početka sezone u kadrovskim problemima“, započeo je izlaganje bivši bek crveno-belih. Navijače tima sa Kalemegdana nesumnjivo interesuje zbog čega je
