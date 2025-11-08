Jović lepo šutirao, Majami razneo Šarlot u prvoj četvrtini

Sport klub pre 1 sat
Majami Hit zabeležio je ubedljivu pobedu nad Šarlot Hornetsima 126:108 (53:33, 19:36, 22:19, 32:20) na Floridi u noći s petka na subotu, a u trijumfu ekipe Erika Spolstre učestvovao je i Nikola Jović.

Srpski krilni igrač proveo je nešto manje od 20 minuta na parketu, a zaslužan je za 10 poena (4/6 iz igre i 2/2 sl. bacanja) uz četiri skoka i tri asistencije, dok su domaće predvodili Norman Pauel sa 25 (10/20 iz igre, 2/5 za tri i 3/3 sl. bacanja), Endru Vigins sa 22 poena (9/16 iz igre, 4/6 za tri) i Pele Larson sa 19 poena (8/11 iz igre, 1/3 za tri i 2/3 sl. bacanja). Na drugoj strani se najviše istakao Kon Kenipel sa 30 poena (9/23 iz igre, 5/13 za tri i 7/7
