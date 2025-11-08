Čelzi ubedljiv protiv Vulverhemptona za drugo mesto na tabeli

Sportski žurnal pre 1 dan
U sledećem kolu Čelzi će igrati na gostujućem terenu protiv Barnlija, a Vulverhempton će dočekati Kristal Palas

Fudbaleri Čelzija pobedili su večeras na svom terenu u Londonu Vulverhempton 3:0, u utakmici 11. kola Premijer lige i popeli se na drugo mesto na tabeli. Čelzi je poveo golom koji je postigao u 51. minutu, a prednost je udvostručio Malo Gisto Žoao Pedro u 65. Konačan rezultat postavio je Pedro Neto u 73. minutu. Londonska ekipa ostvarila je drugu uzastopnu pobedu, ukupno šestu u ligi i popela se na drugo mesto na tabeli sa 20 bodova, šest bodova manje od
