''Žuta podmornica'' pobedila Espanjol za noć na drugom mestu na tabeli

''Žuta podmornica'' pobedila Espanjol za noć na drugom mestu na tabeli

Večerašnji program u okviru 12. kola španske La Lige završen je pobedom Viljareala nad domaćim Espanjolom rezultatom 0:2.

Ovo je treća uzastopna, a ukupno osma pobeda ''žute podmornice'' koja će prenoćiti na drugom mestu na tabeli sa 26 bodova, jednim više od Barselone i Atletika, s tim da Barsu u nedelju očekuje duel sa Seltom u Vigu. Espanjol je pretrpeo četvrti poraz i ostao je na šestom mestu sa 18 bodova. Mreže su mirovale do finiša prvog poluvremena, kada je nekadašnji fudbaler Espanjola Đerard Moreno postigao prelep gol sa ivice kaznenog prostora, iskosa sa desne strane u
