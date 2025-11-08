Čelsi ubedljiv protiv Vulverhemptona za drugo mesto na tabeli

Radio sto plus pre 49 minuta
Čelsi ubedljiv protiv Vulverhemptona za drugo mesto na tabeli

Čelsi je poveo golom koji je Malo Gisto postigao u 51. minutu, a prednost je udvostručio Žoao Pedro u 65.

Konačan rezultat postavio je Pedro Neto u 73. minutu. Londonska ekipa ostvarila je drugu uzastopnu pobedu, ukupno šestu u ligi i popela se na drugo mesto na tabeli sa 20 bodova, šest bodova manje od prvoplasiranog Arsenala. Čelsi ima bod više i utakmicu više od trećeplasiranog Mančester sitija. Vulverhempton je i dalje jedina ekipa bez pobede u ligi ove sezone, pretrpeo je četvrti uzastopni poraz, ukupno deveti i poslednji je na tabeli sa dva boda. U sledećem kolu
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

''Žuta podmornica'' pobedila Espanjol za noć na drugom mestu na tabeli

''Žuta podmornica'' pobedila Espanjol za noć na drugom mestu na tabeli

Sportske.net pre 1 sat
Čelsi dao tri gola, a i to je veća brojka nego što Vulvsi imaju bodova posle devet kola

Čelsi dao tri gola, a i to je veća brojka nego što Vulvsi imaju bodova posle devet kola

Sportske.net pre 1 sat
Čelzi ubedljiv protiv Vulverhemptona za drugo mesto na tabeli

Čelzi ubedljiv protiv Vulverhemptona za drugo mesto na tabeli

Sportski žurnal pre 58 minuta
Milan prosuo dva gola prednosti: Parma došla do važnog boda

Milan prosuo dva gola prednosti: Parma došla do važnog boda

Kurir pre 1 sat
Meri matirao Nišlije (video)

Meri matirao Nišlije (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Crne mačke zaustavile tobdžije u 94. Minutu: Sanderlend osvojio bod protiv Arsenala golom u nadoknadi vremena

Crne mačke zaustavile tobdžije u 94. Minutu: Sanderlend osvojio bod protiv Arsenala golom u nadoknadi vremena

Kurir pre 1 sat
Nula u derbiju Torina

Nula u derbiju Torina

Sportski žurnal pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČelsiMančester Siti

Sport, najnovije vesti »

Prve reči „propalog tenisera“ Novaka Đokovića nakon titule u Atini: „Ne znam odakle da počnem…“

Prve reči „propalog tenisera“ Novaka Đokovića nakon titule u Atini: „Ne znam odakle da počnem…“

Danas pre 44 minuta
Novak Đoković doneo vrlo važnu odluku posle osvajanja titule u Atini

Novak Đoković doneo vrlo važnu odluku posle osvajanja titule u Atini

Danas pre 44 minuta
Jokić ponovo izlazi na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Denver - Indijana

Jokić ponovo izlazi na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Denver - Indijana

Kurir pre 9 minuta
Selektorski susreti u Pazovi, Paunović gledao fudbalerke Srbjie

Selektorski susreti u Pazovi, Paunović gledao fudbalerke Srbjie

Sportske.net pre 39 minuta
Loša vest za selektora Paunovića uoči meča sa Engleskom: Vlahović prinudno izašao iz igre u dresu Juventusa

Loša vest za selektora Paunovića uoči meča sa Engleskom: Vlahović prinudno izašao iz igre u dresu Juventusa

Danas pre 1 sat