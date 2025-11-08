Meri matirao Nišlije (video)

Vojvodina pobedila Radnički na Čairu

Fudbaleri Vojvodine pobedili su večeras u Nišu domaći Radnički 1:0, u utakmici 15. kola Super lige Srbije, prenosi Beta. Jedini gol postigao je Džon Meri u 75. minutu. Vojvodina je ostvarila devetu pobedu u prvenstvu i treća je na tabeli sa 30 bodova. Radnički je posle osmog poraza 13. sa 15 bodova. U sledećem kolu Vojvodina će igrati u Surdulici protiv Radnika, a Radnički će dočekati TSC. SUPER LIGA – 15. KOLO Subota: Radnik - OFK Beograd 1:0 Napredak - Mladost