Vašington: Kriv sam

Sportski žurnal pre 2 sata
Vašington: Kriv sam

“Nedopustivo je kako sam izgubio loptu”

Olimpijakos je savladao Partizan u Pireju 80:71 u 9. kolu Evrolige. Najefikasniji u timu crno-belih bio je Dvejn Vašington sa 20 poena, ali je u završnici meča napravio ključnu grešku, izgubljenu loptu, posle čega je preuzeo punu odgovornost za poraz. - Moramo da budemo bolji, preuzimam odgovornost. Nedopustivo je kako sam izgubio loptu. Igrali smo veoma dobro, ali poslednji deo utakmice nije bio na našem nivou. Moram da budem bolji. Rastemo kao tim, napredujemo, i
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Morali smo da pokažemo ko ima veća….: Amerikanac preponosan nakon rušenja Partizana!

Morali smo da pokažemo ko ima veća….: Amerikanac preponosan nakon rušenja Partizana!

Hot sport pre 48 minuta
Vašington: Nedopustivo je kako sam izgubio loptu

Vašington: Nedopustivo je kako sam izgubio loptu

Politika pre 59 minuta
„Preuzimam krivicu“: Vašington svestan šta je uradio u porazu od Olimpijakosa

„Preuzimam krivicu“: Vašington svestan šta je uradio u porazu od Olimpijakosa

Nova pre 1 sat
Potez Željka Obradovića o kom bruji Srbija! Svi su u šoku - podatak iz rubrike verovali ili ne!

Potez Željka Obradovića o kom bruji Srbija! Svi su u šoku - podatak iz rubrike verovali ili ne!

Kurir pre 2 sata
(VIDEO) Šest zicera za noćne more navijača Partizana

(VIDEO) Šest zicera za noćne more navijača Partizana

Sport klub pre 2 sata
Mekisik posle Partizana: "Dođe trenutak da pokažeš ko ima veća m**a"

Mekisik posle Partizana: "Dođe trenutak da pokažeš ko ima veća m**a"

B92 pre 2 sata
Navijači Partizana razočarani Obradovićem - glavni "krivac" za poraz od Olimpijakosa

Navijači Partizana razočarani Obradovićem - glavni "krivac" za poraz od Olimpijakosa

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanVašingtonEvroligaOlimpijakos

Sport, najnovije vesti »

"Za dom spremni" i Tompsonove pesme u Splitu – protest "Torcide" zbog hapšenja izgrednika, upućene nove pretnje

"Za dom spremni" i Tompsonove pesme u Splitu – protest "Torcide" zbog hapšenja izgrednika, upućene nove pretnje

RTS pre 3 minuta
UŽIVO Najgori tim lige traži izlazak iz krize na neočekivano teškom gostovanju

UŽIVO Najgori tim lige traži izlazak iz krize na neočekivano teškom gostovanju

Nova pre 4 minuta
Apsolutno zasluženo! Majk DŽejms MVP Evrolige, pritom ispisao istoriju

Apsolutno zasluženo! Majk DŽejms MVP Evrolige, pritom ispisao istoriju

Večernje novosti pre 4 minuta
Na Splitskoj Rivi protest pripadnika Torcide zbog hapšenja izgrednika; Pupovac: Institucije srpske zajednice su pod…

Na Splitskoj Rivi protest pripadnika Torcide zbog hapšenja izgrednika; Pupovac: Institucije srpske zajednice su pod policijskom zaštitom

RTV pre 28 minuta
„Za dom spremni sada, kao 1991!“ - Jezive neonacističke poruke protiv Srba sa protesta u Splitu

„Za dom spremni sada, kao 1991!“ - Jezive neonacističke poruke protiv Srba sa protesta u Splitu

Sputnik pre 38 minuta