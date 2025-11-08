"Brisala sam babama zadnjice da zaradim za hleb" Pevačica nestala sa scene, pa otkrila kroz šta je sve prošla

Pevačica Anica Milenković, nekada jedno od prepoznatljivih lica domaće estrade, pre gotovo dve decenije odlučila je da se povuče iz javnog života i započne novo poglavlje daleko od reflektora.

Od 2007. godine Anica živi u Americi, gde se preselila nakon turneje, a danas vodi potpuno drugačiji život od onog na koji su je publika i kolege navikli. O svom životu preko okeana otvoreno je govorila, otkrivši da se nikada nije stidela nijednog posla kojim se bavila. - Pre korone imala sam mnogo posla, nisam stajala. Onda je usledio ovaj haos i, naravno, da je posla manje. Ja sam neko ko nikada ne kuka nad sudbinom. Nikada nisam imala muškarce sa parama, uvek