Jedan grad u Srbiji prkosi demografskoj krizi: Na svet došle 402 bebe!

Odavno smo se nažalost navikli na vesti čija je suština da imamo manje rođene dece.

Konkretno, podaci Republičkog zavoda za statistiku za prvih devet meseci tekuće godine pokazuju da je u Srbiji rođeno 43.216 beba, što je za 1.337 ili 3,0 odsto manje u odnosu na isti period 2024. godine kada je rođeno 44.553 dece. Međutim, uvek negde iz te nevesele statistike "štrči" neki grad u kome je situacija sadvim solidna. Među njima je i Pirot. Naime, u ovom gradu na jugu Srbije, od početka godine, zaključno sa 31. oktobrom, rođene su 402 bebe. To je, kako