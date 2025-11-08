Kakva podrška za Đokovića: Vin Dizel objavio zajedničku fotografiju i oduševio Srbiju porukom

Kakva podrška za Đokovića: Vin Dizel objavio zajedničku fotografiju i oduševio Srbiju porukom

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, vodi borbu za svoj 101. trofej u karijeri, pošto u finalu Atine igra protiv Lorenca Musetija, a podrška mu stiže sa svih strana.

Đokovića su u OAKA areni bodrili i mnogi poznati, istakla se i najlepša teniserka sveta, a na Instagramu je viđena i njegova zajednička slika sa legendom Holivuda, Vinom Dizelom. Legendarni glumac je objavio fotografiju sa Đokovićem, gde mu je čestitao na plasmanu u finale. - Čestitam mom bratu Novaku Đokoviću. Veličina nikada nije poklonjena, ona se zaslužuje kroz disciplinu i srce. Ti si otelotvorenje obe stvari - napisao je Vin Dizel.
