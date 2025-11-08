Buđenje: Novak Đoković izjednačio u finalu turnira u Atini

Danas pre 37 minuta  |  N. R.
Buđenje: Novak Đoković izjednačio u finalu turnira u Atini

Novak Đoković je izgubio prvi set u finalu ATP turnira u Atini od Lorenca Muzetija, 6:4, ali je uspeo da izjednači posle bolje partije u drugom delu igre, 6:3.

Deveti teniser sveta je bio značajno agresivniji rival na početku meča, što je rezultiralo ranim brejkom u trećem gemu. Novak je uspeo da spasi dve brejk lopte, ali je Muzeti iskoristio treću za vođstvo 2:1. Italijan je potvrdio brejk i posle sigurnog servis gema povećao vođstvo na 3:1. Srpski teniser je bio mnogo sigurniji u drugom setu. U prva četiri gema na svoj servis nije izgubio ni poen i stigao je do vođstva 4:3. I onda konačno brejk u osmom gemu. Novak je
Đoković - Muzeti: Neverovatno! Šta se ovo dešava sa Novakom? Kakav pad, a imao je brejk...

Đoković - Muzeti, uživo: Novak uzeo set, idemo u treći

VIDEO Vučićević sramno vređao Novaka, ali to ne iznenađuje: Njemu su i žrtve u Novom Sadu „šatro“

Drama u Atini: Đoković poklekao kao je imao otvoren put ka pobedi, Museti se vratio u meč

Đoković – Muzeti UŽIVO: Novak iscrpljen, Italijan vratio brejk

(VIDEO) To može samo Novak: Đoković iz špage osvojio poen, a onda je dodatno oduševio publiku u Atini

Novaka „sakrili“ i sad ne mogu da ga gledaju svi u Srbiji, navijači su besni zbog ovog poteza

