Buđenje: Novak Đoković izjednačio u finalu turnira u Atini

Novak Đoković je izgubio prvi set u finalu ATP turnira u Atini od Lorenca Muzetija, 6:4, ali je uspeo da izjednači posle bolje partije u drugom delu igre, 6:3.

Deveti teniser sveta je bio značajno agresivniji rival na početku meča, što je rezultiralo ranim brejkom u trećem gemu. Novak je uspeo da spasi dve brejk lopte, ali je Muzeti iskoristio treću za vođstvo 2:1. Italijan je potvrdio brejk i posle sigurnog servis gema povećao vođstvo na 3:1. Srpski teniser je bio mnogo sigurniji u drugom setu. U prva četiri gema na svoj servis nije izgubio ni poen i stigao je do vođstva 4:3. I onda konačno brejk u osmom gemu. Novak je