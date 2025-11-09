Zvezda slomila Budućnost za pet minuta u derbiju ABA lige

Danas pre 8 sati  |  N. R.
Zvezda slomila Budućnost za pet minuta u derbiju ABA lige

Košarkaši Crvene zvezde su savladali Budućnost rezultatom 95:79 (19:24, 22:17,33:17, 21:21) u šestom kolu B grupe ABA lige.

Zvezda je slomila rivala iz Podgorice u finišu treće četvrtine. Na nešto manje od pet minuta do kraja ove deonice crveno-beli su vodili 53:52, a na veliki odmor domaćin je otišao sa plus 16 – 74:58 posle trojke Ognjena Dobrića sa gotovo pola terena. Gosti su bolje počeli meč u dvorani „Aleksandar Nikolić“. Budućnost je iskoristila ispucavanje košarkaša Zvezde za tri poena u prvom kvartalu (3/13) i vodila posle 10 minuta 24:19. Beograđani su uspeli da se upuste u
