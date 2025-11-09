Jablanička okružna liga – rezultati 13. kola i tabele obe grupe

Jablanička okružna liga – rezultati 13. kola i tabele obe grupe

Odigrana je većina utakmica 13. kola u obe grupe Jablaničke okružne lige.

Jablanička okružna liga, grupa ISTOK – rezultati 13. kola Bratstvo – Jedinstvo (Grdelica) 3:0 Mladost (Batulovce) – Zloćudovo 2:4 Polet – OFK Morava (Leskovac) 2:5 Bobište – Budućnost (Orašje) 2:2 Progres – Vučje 3:1 Tabela Jablaničke okružne lige – grupa ISTOK 1 Progres 13 10 0 3 38 15 +23 30 2 Zloćudovo 13 9 1 3 38 22 +16 28 3 Bobište 13 7 2 4 39 32 +7 23 4 OFK Morava (Leskovac) 13 7 1 5 26 24 +2 22 5 Bratstvo 13 6 3 4 21 16 +5 21 6 Polet 13 6 1 6 21 25 -4 19 7
