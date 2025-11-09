Nedović sprečio dramu, Monako slavio pred duele sa "večitima"

Košarkaši Monaka savladali su Sen Kenten sa 92:84 u meču francuskog prvenstva pred susrete sa Partizanom i Crvenom zvezdom u duplom kolu Evrolige.

Peti uzastopni trijumf "kneževa" u domaćem prvenstvu. Sen Kenten se dvaput vraćao iz dvocifrenog zaostatka. Prvi nalet bio je u drugoj deonici kad su se spustili sa minus 13 (27:14) na zaostatak od dva poena (35:33). Mnogo kvalitetniji sastav domaćina je uspeo lako da odbije taj nalet i vrati se na dvocifreni plus. Monako je u trećoj deonici stigao do maksimalne prednosti od 21 poena (61:40), ali ni to nije bilo dovoljno. Sen Kenten je odigroa odličnu treću